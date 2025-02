Nachdem Corona die Pfälzer Fastnacht stark ausgebremst hatte, hat sie sich ihren Platz wieder zurückerobert. In 2025 gibt es in der Vorder- und Südpfalz fast 30 Umzüge.

Die Straßenfastnacht in der Südpfalz beginnt an Weiberfastnacht mit dem traditionellen "Hexensprung" in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße). Am 27. Februar um 19.11 Uhr läuten die Hutschelhexen dort die Fassenacht ein. Dafür wird auf dem Schlossplatz ein Feuer entzündet und eine mutige Hexe springt darüber. Das Spektakel lockt jedes Jahr hunderte Menschen an.

Weiter geht's dann am Freitag, dem 28.2. in Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim) mit dem Närrischen Nachtumzug - auch "Glühwurm" genannt. Entlang der Zugstrecke schenken verschiedene Weingüter aus. Der Umzug endet mit einer Party in der Dorfmitte am Marktler Platz.

Der Fastnachtssamstag, 1. März, in der Pfalz

Weiter geht es dann am Fastnachtssamstag mit gleich mehreren großen Umzügen. In Frankenthal startet der Faschingsumzug am 1. März um 11:11 Uhr. Germersheim folgt dann um 13:01 Uhr. Um 14.11 Uhr startet dann der gemeinsame Umzug von Maxdorf und Birkenheide in Maxdorf.

In Worms gibt es zwar keinen Umzug, aber auch dort wird Straßenfastnacht gefeiert. Der "Spass uff de Gass" beginnt um 11.11 Uhr auf dem Wormser Obermarkt.

70. gemeinsamer Fastnachtsumzug von Mannheim und Ludwigshafen

Auch am Fastnachtssonntag gibt es in der Vorder- und Südpfalz mehrere Umzüge. Der größte ist der traditionelle gemeinsame Fastnachtsumzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen. Er feiert in diesem Jahr sein 70. Jubiläum.

Die beiden Städte wechseln sich mit dem Umzug jedes Jahr ab. Dieses Jahr zieht er wieder durch Mannheim . Er startet um 13:31 Uhr auf Höhe N1. Dann zieht er über die Planken, um den Wasserturm und durch die Fressgasse zurück in Richtung Rathaus.

Die Gäsbockhexen aus Deidesheim beim letzten gemeinsamen Fastnachtsumzug der Schwesterstädte in Ludwigshafen SWR

Pfalz: Umzüge am Fastnachtssonntag, den 2. März

Auch im Kreis Bad Dürkheim und in der Südpfalz finden am Sonntag zahlreiche Faschingsumzüge statt: In Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) beginnt der Umzug am 2. März um 13.11 Uhr, genauso in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße).

Auch in Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) wird am Sonntag, den 2. März Straßenfastnacht gefeiert. Die "Hettrumer Straßenfastnacht" beginnt um 13:31 Uhr mit dem Umzug und endet bei der Gemeindefesthalle mit einer Abschlussfeier.

In Bellheim (Kreis Germersheim) und Berg (Kreis Germersheim) beginnt der Umzug jeweils um 13:31 Uhr. In Westheim (Kreis Germersheim) beginnt er ein paar Minuten später um 13:44 Uhr.

In Wörth am Rhein (ebenfalls Kreis Germersheim) zieht der Umzug ab 14:11 Uhr durch die Straßen von Altwörth, genauso in Pleisweiler-Oberhofen (Kreis Südliche Weinstraße). Dort beginnt und endet der Umzug auf dem Sportplatz.

Auch in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) wird Straßenfastnacht gefeiert, wenn auch ohne Umzug. Los geht's um 13:11 Uhr auf dem Schillerplatz.

Pfalz: Umzüge am Rosenmontag, den 3. März

Am Rosenmontag wird (nicht nur) im Kreis Germersheim kräftig weitergefeiert. Um 13:31 Uhr beginnt der Faschingsumzug in Neuburg. Er führt vom Bahnhof durch den Ort bis zum Festplatz, teilt die Ortsgemeinde auf ihrer Facebookseite mit. Ende der Party ist gegen 18 Uhr.

Schwarz-gelb gestreift und gut gelaunt: Dieses Bienenvolk zog letztes Jahr in Neuburg am Rhein mit durch die Straßen SWR

Auch Jockgrim hat dieses Jahr wieder einen Fasenachtsumzug am Rosenmontag. Start ist um 14:30 Uhr auf dem Bürgerplatz.

In der Vorderpfalz feiert Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) am Rosenmontag "uff de Gass". Um 14.11 Uhr beginnt der Umzug der Wasserhinkle rund um den Wasserturm.

Umzüge am Veilchendienstag, den 4. März

Der absolute Höhepunkt der Straßenfastnacht in der Vorder- und Südpfalz ist der Faschingsdienstag. Den Auftakt machen die Derkemer Grawler in Bad Dürkheim. Ihr Fastnachtumzug startet um 11:11 Uhr.

Weiter macht dann Herxheim bei Landau. Der größte Umzug des Kreises Südliche Weinstraße beginnt dort um 13:11 Uhr.

In Hagenbach (Kreis Germersheim) startet der Umzug um 13:31 Uhr in Schloßgärtenstraße. Er endet am Festplatz, wo dann noch weiter gefeiert wird. In Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) starten die Wagen und Fußgruppen zwei Minuten später, um 13.33 Uhr. Sie ziehen dann durch die Dorfstraßen.

Ganz im Süden, in Schaidt (Kreis Germersheim), ganz im Norden, in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim), und in der Mitte, an drei Orten im Rhein-Pfalz-Kreis, nämlich Neuhofen, Mutterstadt und Römerberg-Mechtersheim, beginnt der Umzug jeweils um 14.11 Uhr.

In Grünstadt führt er durch die Innenstadt und endet mit Straßenfasnacht auf dem Luitpoldplatz.

Die Rheinzammer Fasenacht in Rheinzabern (Kreis Germersheim) macht ihren Umzug am Faschingsdienstag um 14:30 Uhr.

Diese Schnecken waren letztes Jahr ein Hingucker bei der Straßenfastnacht in Rheinzabern SWR

Auch der Faschingsumzug von Oberotterbach (Kreis Südliche Weinstraße) wird am Fastnachtsdienstag voraussichtlich um 13 Uhr stattfinden.