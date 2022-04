Die BASF und ihr russisches Gas

Über Jahrzehnte hat der Chemiekonzern BASF versucht, so viel Erdgas wie möglich aus Russland zu bekommen. Was in dieser energiefressenden Industrie ein riesiger Erfolgsfaktor war, wird angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine jetzt zur Falle. Und das wird sicher das bestimmende Thema bei der anstehenden Hauptversammlung.

Es gab ja diese Momente, in denen auch ein Vorstandschef der BASF hätte nachdenklich werden können: 2014, als Russland die Krim annektierte, stand Kurt Bock dem Unternehmen vor und wirkte so gar nicht grüblerisch. Im Gegenteil. Die Geschäftspartner des russischen Staatskonzerns Gazprom seien vertrauenswürdig, zuverlässig und berechenbar, sagte er damals in der Hauptversammlung. Und in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er damals: "Die Diskussion darüber, man würde uns den Gashahn abdrehen, finde ich absurd.“

Zugriff für russische Gazprom auf Erdgasspeicher

Ein Jahr später überlies dann die BASF-Tochter Wintershall dem russischen Konzern Gazprom das Gashandelsgeschäft und einen großen Erdgasspeicher in Deutschland – im Tausch gegen Förderrechte an einem Erdgasfeld in Sibirien. Das wurde damals schon kritisiert und erscheint heute angesichts des Krieges gegen die Ukraine sehr verwegen. Offizielles Statement der BASF dazu: Hätte der Konzern seine Anteile am Speicher- und Handelsgeschäft behalten, hätte das nicht zu mehr Versorgungssicherheit geführt.

Stammwerk droht die Abschaltung

Jetzt ist es die BASF, die vor einem einseitigen Embargo von russischem Gas warnt. Im Stammwerk in Ludwigshafen haben sie schon simuliert, was es bedeutet, wenn die Erdgasversorgung eingeschränkt wird. Mit etwa der Hälfte des maximalen Erdgasbedarfs käme das Werk mit seinen vielen, voneinander abhängigen Fabriken gerade noch so hin, darunter müsste der ganze Komplex abgeschaltet werden. In Ludwigshafen arbeiten rund 38.000 Menschen für die BASF. Und im vergangenen Jahr hat die BASF in Ludwigshafen rund 37 Terrawattstunden Erdgas verbraucht, die Hälfte als Rohstoff zur Produktion, die andere Hälfte für die Strom- und Dampferzeugung. Damit könnten auch über eine Million Einfamilienhäuser geheizt werden.

Jetzt noch schneller auf Erdgas verzichten

Von diesen gewaltigen Mengen an Erdgas will die BASF ohnehin weg, um bis 2050 klimaneutral produzieren zu können. Aber so schnell geht das nicht. Dazu braucht es neue Techniken und vor allem sehr viel Strom aus erneuerbaren Energien. Gerade erst hat BASF ein weiteres Windkraftprojekt gemeinsam mit Vattenfall angekündigt. Aber noch stehen die Offshore-Windparks vor der niederländischen Küste nicht, doch das Ziel ist gesetzt und im Werk Ludwigshafen wollen sie jetzt noch schneller sein, als zunächst geplant – um die Abhängigkeit von fossiler Energie "mittelfristig deutlich zu reduzieren“, so die Stellungnahme.

Immerhin, das klingt deutlich anders, als das was der damalige Vorstandschef Kurt Bock 2014 noch zur geplanten Energiewende sagte. Bis 2050 auf einen Anteil von 80 Prozent erneuerbarer Energie kommen zu wollen, sei zu ehrgeizig und unrealistisch.