Hockeyclub wird 100 Jahre alt

Der Dürkheimer Hockeyclub feiert am Wochenende sein einhundertjähriges Bestehen. Unter anderem ist am Samstag ein Ehemaligentreffen mit den Ex-Spielerinnen und Spielern geplant. Am zweiten Oktober 1921 wurde beim DHC erstmals ein Hockeyspiel ausgetragen, da ist man sich beim Verein sicher: das genaue Gründungsdatum, aber, sei nicht überliefert. Umso besser sind die Erfolge in den Jahren danach dokumentiert: Mehr als 25 Jahre spielte der DHC in der Bundesliga, holte Meistertitel, brachte Nationalspieler hervor und Olympiasieger. Das Jubiläum soll am Samstag im Dr.-Kurt-Schneider-Stadion zunächst sportlich begangen werden: Um 15 Uhr treten die Damen des DHC gegen den Gegner von einst an, den TFC Ludwigshafen. Zwei Stunden später spielen dann die Herren gegeneinander, danach folgt ein Ehemaligentreffen. Am Sonntag um 11 Uhr 30 gibt es eine Matinee.