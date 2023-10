Ludwigshafen: Hospiz Elias bringt das "Ägyptische Totenbuch" auf die Bühne

Kann ein 3.000 Jahre alter Text uns heute noch berühren? Ja, glaubt das Hospiz Elias in Ludwigshafen: Der Text muss nur spannend erzählt werden.

Zum Deutschen Hospiztag lädt das Hospiz Elias zu einer "pantomimischen Performance". Im Kulturzentrum dasHaus soll ein 3.000 Jahre altes Werk auf die Bühne gebracht werden: das Ägyptische Totenbuch. Damals war es in Ägypten dem Hospiz zufolge Brauch, dem Menschen ein Totenbuch mit in den Sarkophag zu legen. Die Texte beschreiben die Reise ins Jenseits. Diese Reise soll mit Hilfe dreier Künstler dargestellt werden: ein Pantomime, ein Kabarettist und ein Saxophonist. Sie wollen – so die Beschreibung des Stücks – "den Aufbruch eines Verstorbenen darstellen", vorbei an den Göttern der Unterwelt, durch Szenen seines Lebens bis hin zur Waage des Totengerichts. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Deutsche Hospiztag wurde vom Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verband ins Leben gerufen und wird immer am 14. Oktober gefeiert. In diesem Jahr fällt er mit dem Welthospiztag zusammen.