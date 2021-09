Sechs Finalistinnen zur Wahl der Deutschen Weinkönigin gesucht

Elf junge Frauen bewerben sich in diesem Jahr um die Krone der Deutschen Weinkönigin. In der Vorentscheidung werden heute die sechs Finalistinnen gesucht.

Die elf Bewerberinnen sind oder waren Weinkönigin oder Weinprinzessin eines deutschen Anbaugebiets. Sie treten heute ab 16 Uhr in Neustadt an der Weinstraße zu einer Vorentscheidung an. Vor einer 70-köpfigen Jury müssen sie unter anderem Fragen rund um den Wein und den Umgang damit beantworten.

Sechs der Frauen qualifizieren sich für das Finale am 24. September, das ebenfalls in Neustadt an der Weinstraße stattfindet. Insgesamt gibt es in Deutschland 13 Anbaugebiete. Die Kandidatinnen aus Franken und Sachsen nehmen aufgrund einer verlängerten Amtszeit oder aus persönlichen Gründen diesmal nicht an der Wahl teil.

Die Vorentscheidung wird hier per Live-Stream ab 15.45 Uhr und im SWR Fernsehen am Sonntag, 19. September, ab 14.25 Uhr übertragen.

Fragen rund um den Wein

Seit 1949 treten die Weinhoheiten aus den Deutschen Weinanbaugebieten zum freundschaftlichen Wettstreit an. Traditionell findet die Veranstaltung im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße statt. Dabei müssen die Bewerberinnen ihr Fachwissen zeigen und komplexe Fragen rund um die Weinbereitung, den Weinbau und das Weinmarketing kompetent, verständlich und prägnant beantworten. Zudem müssen die Kandidatinnen Fehler in Wein-Nachrichten finden, die SWR-Nachrichtensprecher Jan Boris Rätz vorlesen wird.

Jury in diesem Jahr nicht im Saal

Wegen der begrenzten Anzahl der Zuschauer im Saalbau (wahrscheinlich nur 350) wird die rund 70-köpfige Jury mit Expertinnen und Experten aus Weinwirtschaft, Politik und Medien nicht im Saalbau anwesend sein. Die Juroren verfolgen den Livestream und stimmen online von zu Hause ab.