Auf dem Ebenberg in Landau starten am Samstag die diesjährigen Deutschen Segelflugmeisterschaften der Frauen. Mit der Meisterschaft ist zugleich eine Qualifikation für die Segelflugnationalmannschaft verbunden. In dem Wettbewerb geht es darum, in kürzester Zeit so viel Strecke wie möglich zu fliegen. 60 Pilotinnen aus ganz Deutschland sind in am Start.