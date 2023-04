Kirchheim an der Weinstraße hat wieder ein zweites Bahngleis

Die Deutsche Bahn hat am Sonntag ein zweites Gleis am Haltepunkt Kirchheim in Betrieb genommen. Damit wird künftig das Zugangebot entlang der Weinstraße deutlich verbessert.

Die Arbeiten am zweiten Gleis hatten sich um sieben Jahre verzögert. Jetzt ist es aber fertiggestellt. Entgegenkommende Züge können nun in Kirchheim an der Weinstraße aneinander vorbeifahren. 30-Minuten-Takt an der Weinstraße möglich Durch das neue, zweite Gleis ist nach Angaben des zuständigen Zweckverbandes zwischen Frankenthal und Grünstadt nun ein 30-Minuten-Takt möglich. Eigentlich war der schon für das Jahr 2015 geplant, aber der Bau des Gleises hatte sich immer weiter verzögert. Knappes Material läßt Eröffnungstermin vor Weihnachten platzen Zunächst hatte der Kirchheimer Ortsbeirat darum gebeten, erst dann zu bauen, wenn die Ortsumgehung fertig ist. Hintergrund der Bitte war, dass dann weniger Autos und Lastwagen durch Kirchheim an der Weinstraße rollen würden. Als die Arbeiten endlich beginnen konnten, wurden Material und Personal knapp. Der lange geplante Eröffnungstermin im Dezember 2022 musste abgesagt werden. Jetzt ist das zweite Gleis aber fertig. Signale und Weichen wurden installiert und zwei barrierefreie Bahnsteige errichtet. Laut Bahn hat der Bau 12 Millionen Euro gekostet. Bis Ende der 80er Jahre gab es ein zweites Gleis in Kirchheim Zwei Gleise in Kirchheim - das ist nur für die Jüngeren neu. Als die Pfälzische Nordbahn im Jahr 1873 eröffnet wurde, wurde diese bereits mit zwei Gleisen gebaut. Allerdings stufte die Deutsche Bundesbahn den Bahnhof Kirchheim Ende der 1980er-Jahre zum Haltepunkt herab - und baute das Ausweichgleis ab.