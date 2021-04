In Zeiten von Corona müssen Selbständige erfinderisch sein. Ralph Schlitter hat sich selbst neu erfunden. Bisher hat er in Landau ein Fotostudio betrieben, hat auf Hochzeiten fotografiert oder Kinder in Schulen und KiTas. All diese Aufträge sind ihm weggebrochen. Ralph Schlitter hat sich auf seine Wurzeln besonnen. Er kommt aus einer “Schneiderfamilie”. Nach ein paar Tagen an einer Nähschule hat er jetzt einen eigenen Laden in Landau aufgemacht. Westen und Hemden auf Maß. Wir sprechen mit Ralph Schlitter über seinen Berufswechsel, kurz vor der Rente.