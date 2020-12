Günter Baier aus Ludwigshafen-Hemshof ist als Fotograf unterwegs. Sein häufigstes Motiv sind aber weder Sonnenuntergänge noch Familienmitglieder, er macht Bilder von Müll. Nicht, weil er den so schön findet, sondern weil er sich über die Zustände in seinem Stadtteil aufregt. Denn dort stellen oder werfen Müllsünder so einiges auf die Straßen, was da nicht hingehört. Was Günter Baier schon alles fotografiert hat, was er mit den Bildern macht und was seine Frau dazu sagt, das erzählt er in dieser Folge von Regiolive.