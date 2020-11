Jeden Tag vermeldet das Robert-Koch-Institut derzeit Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Heute gab das RKI die Zahl mit mehr als 21.000 an -- und das an einem einzigen Tag. Auch im zweitgrößten Krankenhaus in Rheinland-Pfalz, dem Klinikum Ludwigshafen liegen immer mehr Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. In Folge 15 von Regiolive spricht der Ärztliche Direktor des Klinikums, Prof. Dr. Günter Layer über Teamarbeit und darüber, ob er die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie für ausreichend hält.