Am Abend haben sich in mehreren Städten in der Vorder-und Südpfalz größere Gruppen getroffen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Nach Polizeiangaben gab es solche Versammlungen unter anderem in Landau, Speyer, Frankenthal und Germersheim. Die Polizei gibt die Gesamtzahl der Teilnehmer in der Region mit rund 1300 an. In Landau leistete eine Person Widerstand gegen Polizeibeamten. Ansonsten sind die Versammlungen nach Polizeiangaben ohne größere Zwischenfälle verlaufen.