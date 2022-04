Demonstranten fordern sofortigen Stopp der BASF-Geschäfte mit Russland

per Mail teilen

Am Dienstagvormittag demonstrierten etwa 15 Menschen vor dem Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Sie forderten, dass das Unternehmen alle Geschäfte mit Russland sofort einstellt.

Unter dem Motto "Keine Geschäfte der BASF mit Kriegsverbrechern" hatten sich die Demonstranten - darunter auch Ukrainerinnen und Ukrainer - vor dem Besucherzentrum der BASF in Ludwigshafen versammelt. Sie trugen ukrainische Flaggen und hielten Transparente in die Höhe, auf denen steht: "Blutgeschäfte mit Russland stoppen" oder "Stop Russia - Stand with Ukraine", auf deutsch "Stoppt Russland, steht der Ukraine zur Seite".

Veranstalter der Kundgebung war Peter Runck vom Internationalen Bauorden Deutschland, einem Verein, der soziale Hilfsprojekte und Baucamps in ganz Europa organisiert.

Forderung: umfassende Sanktionen im Energiebereich

Das Anliegen der Demonstranten verdeutlichte Runck, der selbst mit einer Ukrainerin verheiratet ist, in einer Rede. Darin sprach er von den Greueltaten der russischen Armee, ermordeten Zivilisten, zerstörten Städten und Dörfern. Das Bild, das sich nach dem Abzug russischer Einheiten aus der Region Kiew biete, schnüre einem die Kehle zu, so Runck. Und weiter: "Dass die BASF trotzdem ihre Russlandgeschäfte weiterführt ist ein Skandal. Mit Kriegsverbrechern macht man keine Geschäfte."

Bereits in Syrien und Tschetschenien habe Putin Massenmorde begangen. Es brauche umfassende Sanktionen für Gas, Öl und Kohle, damit Russland den Krieg nicht länger finanzieren könne, so Runck: "Täglich überweist die Bundesrepublik 200 Millionen Euro für Gas, Öl und Kohle an Russland". Daran sei die BASF maßgeblich beteiligt.

" Hier in Ludwigshafen finanziert die BASF durch ihre Russlandgeschäfte die russische Kriegskasse."

Demonstranten: "Wie lange will BASF noch zuschauen?"

Großkonzerne hätten sich bereits reihenweise aus Russland zurückziehen. "Das muss nun endlich auch die BASF tun", forderte Runck. Die russische Armee habe die Hafenstadt Mariupol dem Erdboden gleich gemacht und Tausende Zivi­listen getötet.

"Wie lange will die BASF noch zuschauen, wie lange noch Sponsor von Putins Krieg sein?", fragte Runck in seiner Rede vor dem Ludwigshafener Werk, um sich dann direkt an den BASF-Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller zu wenden: "Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender Dr. Brudermüller: Stoppen Sie die Blutgeschäfte mit Russland. Keine Geschäfte mit Kriegsverbrechern."

Was sagt BASF zu Russlandgeschäft?

Die BASF hatte bereits angekündigt, nur noch laufende Aufträge in Russland abzuarbeiten und keine neuen Geschäfte mehr abzuschließen. Das Russlandgeschäft der BASF mache ein Prozent des Umsatzes aus und umfasse vor allem Produkte für die Landwirtschaft.

BASF-Chef Martin Brudermüller warnte für den Fall eines Importstopps oder längerfristigen Ausfalls von Gas- und Öllieferungen aus Russland vor beispiellosen wirtschaftlichen Schäden, nicht nur für die BASF, sondern die gesamte Volkswirtschaft. "Wir stellen Produkte her, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen“, sagte Brudermüller. „Da hängt am Ende die Versorgung mit täglichen Gütern von Lebensmitteln bis hin zu Medikamenten dran.“

Weniger Gaslieferungen aus Russland könnten zu einem Produktionsstopp in Ludwigshafen führen - auch mit Folgen für den Alltag: "Ab einem gewissen Punkt, können Sie einen Standort wie Ludwigshafen nicht mehr betreiben.“, so Brudermüller. Das träfe auch die rund 40.000 Mitarbeiter.