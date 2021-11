Bad Dürkheim: Rangelei nach Abbruch von Corona-Demo

per Mail teilen

Nach dem Abbruch einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Bad Dürkheim ist es am Montagabend zu einer Rangelei zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Die Demo war beendet worden, weil es Verstöße gegen die Maskenpflicht gab.

Nach Angaben der Polizei ist es zu den Rangeleien gekommen, nachdem die Demonstration mit 200 Teilnehmern von den Veranstaltern abgebrochen wurde. Die Veranstaltungsleiterin teilte auf Anfrage des SWR am Dienstag mit, dass sie kurzfristig erfahren habe, dass die Maskenpflicht auf der Veranstaltung auch für die Bühne gelte. Deshalb habe sie die Demo beendet.

Bei Demo in Bad Dürkheim: Teilnehmerinnen wollen keine Maske tragen

Nach der Auflösung der Demo sollen laut Polizei außerdem zwei Teilnehmer dazu aufgerufen haben, weiter in die Innenstadt von Bad Dürkheim zu marschieren. Weil das ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz ist, wollten die Beamten die Personalien einer Demonstrantin aufnehmen, die sich allerdings weigerte. Andere Demonstranten versuchten, die Frau von der Polizei zu befreien. Sie wurde anschließend mit aufs Revier genommen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Landfriedensbruch und Gefangenenbefreiung.

Demonstranten zerstechen Reifen von Streifenwagen

Am Rande der Demonstration seien zudem die Reifen an vier Einsatzfahrzeugen der Polizei zerstochen worden. Es gab auch eine Gegendemonstration, an der sich rund 60 Personen beteiligten. Nach Angaben der Polizei sei diese friedlich verlaufen. Zuvor hatte die Zeitung "Die Rheinpfalz" über die Vorfälle berichtet.