Demonstration gegen "Montagsspaziergänger" in Ludwigshafen

Unter dem Motto "Aufklärung statt Verschwörungstheorie" haben sich am Montagabend in Ludwigshafen nach Veranstalterangaben rund 70 Menschen an einer Gegendemonstration gegen "Montagsspaziergänger" beteiligt.

Zur Gegendemonstration aufgerufen hatten die Ludwigshafener Grünen. Auch Vertreter der Jusos, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Linken beteiligten sich.

Demo in Ludwigshafen gegen Hass, Hetze und Fake-News

Eine Vertreterin der Grünen sagte dem SWR, ihnen gehe es vor allem darum, zu zeigen, dass die Teilnehmer der sogenannten Montagsspaziergänge eine Minderheit darstellen. Die Mehrheit der Bevölkerung befürworte das Impfen und sei für die Corona-Maßnahmen. Diese Mehrheit würde selten bis nie auf die Straße gehen. Laut den Veranstaltern der Gegendemonstration würden die "Montagsspaziergänger" Hass, Hetze und Fake-News verbreiten und dadurch die Gesellschaft weiter spalten.

Demonstration gegen "Montagsspaziergänger" am Montagabend in Ludwigshafen. SWR

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen waren die sogenannten Montagsspaziergänge in Ludwigshafen noch nicht verboten. Die Polizei hatte deshalb angekündigt, am Montagabend mit starken Kräften vertreten zu sein, um Zusammenstöße zwischen den beiden Bewegungen zu vermeiden. Wie die Polizei mitteilt, sei es dazu nicht gekommen - insgesamt hätten sich am "Montagsspaziergang" in Ludwigshafen 30 Menschen beteiligt.

Keine Ausschreitungen auch bei anderen "Montagsspaziergängen" in der Pfalz

Auch im Rest der Pfalz blieb es Montagabend ruhig. Die meisten Teilnehmer zählte laut Polizei die Stadt Speyer mit 100 Personen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten. Insgesamt nahmen am Montag etwas weniger Menschen an den Demonstrationen gegen die Corona Maßnahmen teil, als noch eine Woche zuvor, so ein Polizeisprecher. In Mutterstadt zählte die Polizei circa 50 Teilnehmer. Keine der Demonstrationen waren angemeldet. Lediglich in Deidesheim gab es eine genehmigte Versammlung mit circa 70 Demonstranten.

Montagsspaziergänge in anderen Pfälzer Kommunen verboten

Am Montag vergangener Woche nahmen laut Polizei mehr Menschen an den genehmigten "Montagsspaziergängen" teil: Rund 900 Menschen an 18 Orten in der Vorder- und Südpfalz. Darunter auch in Frankenthal, wo eine AfD-Stadträtin den Hitlergruß gezeigt haben soll. In vielen Kommunen wurden die Montagsspaziergänge bereits im Vorfeld in einer Allgemeinverfügung erst einmal verboten.

Unter anderem die Stadt Landau und die Kreise Germersheim, Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße verwiesen auf die "Verschärfung der Sicherheits-und Infektionslage", die nach ihrer Einschätzung von diesen Versammlungen ausgehe. Wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet werde, dürften die Behörden eine Versammlung verbieten.

Einige der Allgemeinverfügungen wurden bis zum 3. Januar verlängert, darunter Landau, Neustadt, Frankenthal und die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße.

Keine Allgemeinverfügung mehr wegen "Montagsspaziergängern" nötig

Die Stadt Speyer hat am Dienstag mitgeteilt, dass dort die sogenannten Montagsspaziergänge nicht mehr explizit per Verordnung verboten werden müssen. Laut einer Stadtsprecherin sei dies nicht mehr nötig, da die Landesverordnung ab sofort strengere Regeln für Zusammenkünfte im Öffentlichen Raum vorsieht. Seit Dienstag dürfen sich nur noch maximal zehn geimpte Personen draußen treffen. Daher sei diese Landesverordnung nun die Grundlage für die Auflösung unangemeldeter Versammlungen, so die Sprecherin.