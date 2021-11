Kreisverwaltung genehmigt Demos nicht

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat eine für Montag geplante Demonstration in Deidesheim untersagt. Eigentlich hätte eine Demonstration gegen die Corona-Politik auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim stattfinden sollen. Nachdem es dort aber in der letzten Woche zu Tumulten und Maskenverstößen gekommen war, hat die Kreisverwaltung die heutige Demo abgesagt. Daraufhin habe eine Privatperson aus der Verbandsgemeinde Deidesheim eine Art Solidaritätsdemo in Deidesheim veranstalten wollen, die jetzt aber ebenfalls nicht genehmigt wurde. Unter anderem habe die aktuelle Corona-Lage bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.