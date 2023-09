Eine 85-jährige demente Frau aus Frankenthal wird sich nun doch nicht vor dem Landgericht verantworten müssen, weil sie ihren pflegebedürftigen Mann erschlagen haben soll.

Die Frau leidet an Demenz und soll ihrem bettlägrigen Ehemann im vergangenen Januar in der gemeinsamen Wohnung in Frankenthal mehrfach mit einem Gehstock auf den Kopf geschlagen haben, so dass dieser zerbrach. Der 89-Jährige starb an seinen Verletzungen. Ursache für den Tod war laut Obduktion ein Herz-Lungen-Versagen in Kombination mit Blutverlust.

Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte Anklage gegen Seniorin erhoben

Die Frau hatte die Tat gestanden und ausgesagt, ihr Mann hätte sie zuerst angegriffen. Er sei schon seit Jahren gewalttätig gewesen. Die Ermittler waren damals zu dem Schluss gekommen, dass die heute 85-Jährige an einer mittelschweren Demenz litt. Sie sei aber dennoch in der Lage gewesen, zu erkennen, dass sie eine Straftat begangen hat. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal erhob Anklage wegen Totschlags und das Landgericht ließ die Anklage zu.

85-Jährige ist nicht mehr vernehmungsfähig

Die Prozess gegen die Seniorin sollte eigentlich am 12. September beginnen. Aber nun sagte das Landgericht Frankenthal die Verhandlung kurzfristig ab. Die Frau sei nicht mehr vernehmungs- und verhandlungsfähig. Das Paar war 65 Jahre lang verheiratet gewesen. Eine gemeinsame Tochter hatte damals die Polizei alarmiert.