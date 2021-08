per Mail teilen

Ein demenzkranker Mann ist am Mittwochnachmittag in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) seiner Ehefrau davongefahren. Die beiden waren laut Polizei von Frankreich aus unterwegs und bei einem Einkaufsstopp hatte die Frau ihren Mann auf dem Beifahrersitz zurückgelassen. Der 82-Jährige setzte sich ans Steuer und fuhr los. Nach dem Fahrzeug wurde gefahndet aber erst am Abend wurde der Mann im hessischen Lampertheim angehalten. Laut Polizei war ihm offenbar gar nicht aufgefallen, dass er ohne seine Frau unterwegs war.