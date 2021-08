Die sehr ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus' hat sich bislang noch wenig in der Pfalz ausgebreitet. Aktuell gibt es drei nachgewiesene Fälle. Entwarnung gibt es aber nicht.

Wie die veröffentlichten Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz zeigen, gibt es zur Zeit lediglich in Germersheim zwei Fälle und in Landau einen nachgewiesenen Fall der Delta-Virusmutation. In der Vergangenheit war diese Virusvariante vereinzelt in der Pfalz festgestellt worden, beispielsweise in Speyer.

Kaum Delta-Variante in der Pfalz (Symbolbild) Imago Christian Ohde

Analyse der Corona-Varianten dauert

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter sagte dem SWR, dass sich dies jedoch schnell ändern könne. Man müsse wissen, dass die genaue Analyse einer Corona-Mutation bis zu zehn Tage dauern würde. Nach Angaben des Virologen kann man sich mit der Delta-Mutation leichter infizieren. Es sei aber noch kein Grund zur Panik. Momentan scheine der Krankheitsverlauf nicht deutlich schwerer als bei der bekannten Alpha-Variante.

"Die Delta-Variante wird erwartungsgemäß die dominierende Variante sein über kurz oder lang."

Als Schutz vor Virus große Parties meiden

Plachter empfiehlt, dass sich Erwachsene, wenn möglich, impfen lassen sollten. Auch große Parties ohne Schutz sollten die erst einmal meiden oder verschieben.