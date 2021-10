80er-Jahre-Film "Zurück in die Zukunft": Mit dem Kultauto durch Speyer

Aktuell rauscht James Bond wieder in einem Astin Martin über die Leinwand, Til Schweiger wurde mit seinem Manta bekannt und wenn es "Zurück in die Zukunft" gehen soll, dann braucht man einen DeLorean - so wie Patrick Seidel aus Speyer.

Patrick Seidel ist im September 1982 geboren und damit exakt genauso alt wie sein Auto, das eine echte Filmikone ist. Bekannt wurde der DeLorean nämlich vor allem in den "Zurück in die Zukunft"-Filmen (1985 bis 1990), wo er als Zeitmaschine für Marty McFly und den Wissenschaftler, Doc Brown, fungiert. Kindheitstraum erfüllt Für den Familienvater aus Speyer, dessen Kinder die alten Filmklassiker mittlerweile auch feiern, ist der DeLorean aber kein Sprung in andere Zeiten, sondern ein "Daily Driver". Also ein Auto für jeden Tag, mit dem er auch einfach einkaufen geht. Die Leute wären immer begeistert, wenn sie das Auto aus den Filmen auf der Straße erkennen, sagt Patrick. Er selbst habe sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Und zuhause hilft sogar die kleine Tochter beim Schrauben und in Schuss halten mit. Patrick Seidels DeLorean ist39 Jahre alt, aber nicht nur fürs Museum gedacht - die haben nur den guten Parkplatz zum Driften. SWR DeLorean aus Speyer im neuen Milow-Video Und der DeLorean von Patrick Seidel darf auch weiterhin vor die Kamera, wie sein berühmter Film-Cousin. Am 1. Oktober erschien die neue Single von Sänger Milow mit dem Titel "DeLorean". Seidel hat mit seinem Auto im Musikvideo mitgewirkt vor einigen Wochen. Das Video dazu wird noch veröffentlicht.