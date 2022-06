Deidesheim will im August Weinkerwe feiern – mit Eintritt und Bändchen

Deidesheim ist in Feierlaune: Der Stadtrat hat nach längerem Hin und Her entschieden, dass die traditionelle Weinkerwe dieses Jahr doch stattfinden soll. Allerdings etwas kleiner - und mit Eintritt.

Am zweiten und dritten Wochenende im August soll sie tatsächlich stattfinden: die traditionelle Weinkerwe in der historischen Innenstadt von Deidesheim.

Weinfest in Deidesheim Tourist Service Deidesheim

Das Planen von Festen sorgt dieses Jahr nicht nur im Deidesheimer Stadtrat für Diskussionen - Grund sind die neuen Sicherheitsbestimmungen des Landes und die bedeuten: höhere Kosten.

Neu: Eintritt und Bändchen bei der Deidesheimer Kerwe

Trotzdem wollen die Deidesheimer es wagen - mit einer Festmeile auf der Bahnhofstraße und dem Marktplatz und mit geöffneten Winzerhöfen.

Das Feiern von Weinfesten ist gar nicht mehr so einfach - auch in der Pfalz dpa Bildfunk Picture Alliance

Die größte Sorge des Stadtbürgermeisters: Dass aus dem Fest eine Großveranstaltung wird. Um die strengen Regeln, die dann gelten zu umgehen, soll der Zugang beschränkt werden. "Wir werden drei Euro Eintritt nehmen, jeder bekommt ein Bändchen", kündigt Stadtbürgermeister Manfred Dörr an.

Neue Landesvorschriften verursachen höhere Kosten

Mit dem Eintritt will die Stadt die gestiegenen Kosten finanzieren – unter anderem braucht das Fest mehr Sicherheitspersonal. Und die Stadt will verhindern, dass zu viele Menschen das Festgelände gleichzeitig besuchen.

Acht Wochen sind es noch bis zur Deidesheimer Weinkerwe – acht Wochen, in denen noch viel zu tun ist. Unter anderem muss laut Stadtbürgermeister Dörr noch das Sicherheitskonzept von einem externen Berater an die neuen Vorgaben des Landes angepasst und vom Ordnungsamt genehmigt werden. Sollte das zeitlich nicht mehr klappen, könnte die Weinkerwe doch noch scheitern.

Der Countdown läuft - in acht Wochen muss alles fertig sein

Trotz der Entscheidung für die Weinkerwe ist das Fest also noch nicht in trockenen Tüchern. Für den Sprecher der Standbetreiber, Michael Krack, kein Grund zur Resignation: "Jetzt müssen wir erst recht die Ärmel hochkrempeln und müssen alles versuchen, um unser Fest feiern zu können." In den nächsten Tagen will Krack schauen, welche Standbetreiber mitmachen und welche wegen der kurzfristigen Planung nicht kommen können.

Die Deidesheimer hoffen auf eine Weinkerwe fast wie in Vor-Corona-Zeiten. Trotzdem haben sie noch ihren Plan B in der Schublade liegen: ein Fest nur in den privaten Höfen und Weingütern der Stadt. Diesen Vorschlag hatte der Stadtrat Mitte Mai zwar abgelehnt – er könnte aber jederzeit wieder herausgeholt werden.