Auch die Pfälzer Waldhütten müssen bis Ende November wegen der Corona-Pandemie schließen. Am Wochenende rechnet die Polizei deshalb mit einem Besucher-Chaos im Pfälzerwald und einem Ansturm auf Ausflugsziele und Restaurants.

Die Polizei hat angekündigt, verstärkt zu kontrollieren. Bereits am Mittwoch hatten die Beamten im Bereich Deidesheim zahlreiche Pfälzerwald-Besucher verwarnt, weil sie mit ihren Autos auf nicht-öffentlichen Wegen fuhren.

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde stellte zusätzlich fast 70 Strafzettel aus, weil Autos trotz Verbotsschildern auf Wegen in Waldrandgebieten parkten.

Diese Corona-Maßnahmen gelten ab 2. November deutschlandweit Gemeinsamer Aufenthalt in der Öffentlichkeit wird nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet sein. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert.

wird nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet sein. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Gastronomiebetriebe werden vom 2. November an für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen.

werden vom 2. November an für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen. Touristische Übernachtungsangebote im Inland werden im November verboten werden. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden.

im Inland werden im November verboten werden. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden. Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen.

werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen. Schulen und Kindergärten bleiben auch im November verlässlich geöffnet.

bleiben auch im November verlässlich geöffnet. Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet. Allerdings soll sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten dürfen.

bleibt geöffnet. Allerdings soll sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten dürfen. Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiterhin möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

werden geschlossen, weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiterhin möglich. Auch bleiben geöffnet. Profisport soll im November nur noch ohne Zuschauer stattfinden dürfen. Das gilt auch für die Fußball-Bundesliga. Der Amateursport wird weitestgehend ausgesetzt.

Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat angekündigt, am Wochenende die Corona-Regeln verstärkt zu kontrollieren. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz (SPD) appellierte über den Kurznachrichtendienst Twitter an die Bürger, am Wochenende möglichst zuhause zu bleiben.