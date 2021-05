Jedes Jahr bringt traditionell das jüngste Brautpaar von Lambrecht einen Geißbock nach Deidesheim - auch dieses Jahr. Diesmal ist aber die Touristen-wirksame Versteigerung ausgefallen.

Das sonnige Wetter wäre heute ideal gewesen für die traditionelle 617. Geißbock-Versteigerung in Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim). Doch Corona macht es unmöglich, dass tausende Schaulustige sich zum Fest im Herzen von Deidesheim treffen. Immer am Dienstag nach Pfingsten muss die Gemeinde Lambrecht einen "gut gehörnten und gebeutelten" Ziegenbock für ihre Weiderechte an Deidesheim liefern, so will es der mittelalterliche Brauch.

Geißbock wohlbehalten in Deidesheim angekommen - aber nicht versteigert SWR

Übergabe mit wenigen Zeugen

Eine Geißbock-Übergabe gab es heute: Allerdings in ganz kleinem Kreis am plätschernden Geißbockbrunnen vor der Deidesheimer Stadthalle. Ziegenbock Bruno erschien pünktlich um 9 Uhr, geführt von den Eheleuten Steffen und Alessa, die sich am vergangenen Samstag das Ja-Wort gegeben haben. Der Geißbock, der jetzt den Namen des Bräutigams bekommt, ist von der Rasse "Deutsche Bunte Edelziege", vier Jahre alt und 65 Kilo schwer.

Geißbock wird in Deidesheim geprüft SWR

Fußwanderung fiel auch aus

Die Tradition verlangt eigentlich, dass das Paar den Bock zu Fuß von Lambrecht nach Deidesheim bringt, doch darauf mussten Braut und Bräutigam dieses Jahr verzichten. Das Paar hätte nicht, wie übrlich, von einem Tross Begleitet werden. können. Diese Wanderung wird im kommenden Jahr nachgeholt - ebenso wie die Versteigerung.

Versteigerung ein Touristen-Magnet

Dass die Geißbock-Versteigerung ausfallen muss, ist ein seltenes Ereignis. Selbst während der Weltkriege hatte sie stattgefunden. Von 1851 bis 58 gab es mal eine Pause wegen Rechtsstreitigkeiten um die Qualität des Bocks. Doch inzwischen geht es nicht mehr so ernst zu: Die Geißbock-Versteigerung ist jedes Jahr ein Volksfest mit bis zu zehntausend Besuchern.

Im kommenden Jahr werden zwei Geißböcke versteigert. Und die Gemeinde hofft 2021 auf viele Zuschauer am Dienstag nach Pfingsten.