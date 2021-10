per Mail teilen

Die Pfälzer Verbandsgemeinde Deidesheim hat angekündigt, verschärft gegen Autofahrer vorzugehen, die falsch oder wild parken. Offenbar boomt die Gemeinde derzeit bei Touristen aus ganz Deutschland.

Deidesheim SWR SWR -

Wie der Leiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Deidesheim dem SWR sagte, waren am vergangenen sonnigen Wochenende viele Touristen aus ganz Deutschland in den Weinort Deidesheim und die umliegenden Gemeinden gekommen.

Zugeparkte Gassen in Deidesheim

Die engen Straßen von Deidesheim seien zugeparkt worden, so dass an mehreren Stellen kein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge war. Um am Wochenende ein erneutes Verkehrschaos zu verhindern, seien jetzt Verkehrsschilder aufgehängt worden, die auf Parkplätze hinweisen und auch davor warnen, dass abgeschleppt wird. Mehrere Abschleppunternehmen hielten sich bereit und es seien auch mehr Mitarbeiter vom Ordnungsamt im Einsatz.