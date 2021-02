Aufsichtsbehörde und Feuerwehren kontrollieren am Rheinufer in der Pfalz verstärkt die Deiche. Von einer Gefahrenlage will die SGD Süd in Neustadt aber nicht sprechen. Ab einem bestimmten Wasserstand - 7,80 Meter, gemessen am Pegel Maxau - würden automatisch Deichwachen aufgestellt. Ein besondere Belastung für die Deiche bestehe aber dennoch, weil es schon länger Zeit hohe Pegelstände gibt. Diesem Druck sollten die Deiche eigentlich nicht länger als maximal sieben Tage ausgesetzt sein. Deswegen hat die SGD Süd nun die Mitarbeiter der Deichmeisterei rausgeschickt, um von der französischen Grenze bis Speyer das Rheinufer zu kontrollieren.