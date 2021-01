Bei Baumfällarbeiten am Rheinhauptdeich in Speyer konnten nach Angaben der zuständigen Naturschutzbehörde alte Baumstämme mit Bruthöhlen für Fledermäuse und Vögel erhalten werden. Sie seien in einem benachbarten Auwald gebracht und mit Spanngurten an Pappeln befestigt worden. Dabei seien auch Baumkletterer des Speyerer Kletterwalds zum Einsatz gekommen. Mehr als 100 Bäume werden gefällt, um die Sicherheit des Deiches in dem Bereich zwischen Speyer und Römerberg zu gewährleisten.