Eine defekte Gasleitung hat am Freitagnachmittag in Ludwigshafen einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, musste im Stadtteil Süd ein Wohngebäude evakuiert werden. Die Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden, nachdem im Eingangsbereich und in der Umgebung des Hauses eine erhöhte Gas-Konzentration gemessen wurde. Der Bereich sei komplett gesperrt worden. Einsatzkräfte der Technischen Werke Ludwigshafen konnten die defekte Gasleitung noch am Nachmittag reparieren. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt.