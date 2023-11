Es war bei eine Mahnwache für Israel in Landau, wo SWR Reporter Thilo Eickhoff David Rosenberg kennengelernt hat - einen Juden aus dem Kreis Germersheim. Rosenberg hat erzählt, dass einer seiner besten Freunde Muslim ist, und einen Dönerladen in Landau hat. Einerseits ist es traurig, dass wir in Zeiten leben, in der genau so eine Freundschaft erstmal ungewöhnlich wirkt...andereseits muss diese Geschichte vielleicht genau deswegen erzählt werden.