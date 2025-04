Asbest ist ein Mineral, das noch heute vor allem in Asien in Minen abgebaut wird. Das Mineral hat lange, stängelige Fasern, wie Haare. Sie sind so fein, dass man sie einatmen kann. Die Fasern sind sehr stabil. Wenn sie in die Lunge gelangen, setzen sie sich dort fest. Bei manchen Patienten bleiben die Asbestfasern Jahrzehnte lang in der Lunge und dem Nachbargewebe, dem Bauch- und Rippenfell. Die Fasern können dort zu lang andauernden chronischen Entzündungen - und diese wiederum zu bösartigen Tumorerkrankungen führen.