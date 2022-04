Was die Pfalz an Ostern zu bieten hat

In den Ostertagen ist in der Pfalz einiges los und wird vieles geboten: Von traditionellen Osterbräuchen über Ostereiersuchen und Ostereierschießen.

Die katholischen Kirchengemeinde St. Leo in Rödersheim-Gronau veranstaltet von bis zum Karsamstag das sogenannte Gärren. Beim diesem außergewöhnlichen Brauch, der in der kleinen Gemeinde gepflegt wird, laufen die Messdiener dreimal am Tag durch die Straßen und machen mit Holzratschen Radau: morgens um 6 Uhr, mittags um 12 Uhr und nochmal abends um 18 Uhr.

In Kandel kommt der Osterhase an Karfreitag angeflogen, um Eier zu verteilen Colourbox

In diesem Jahr freut sich die Kirchengemeinde außerdem über prominenten Besuch: Die pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke hat sich angekündigt und will die Gemeinde unterstützen, indem sie Wein ausschenkt sowie Fragen rund um den Wein und ihr Amt beantwortet.

Sophia Hanke, Pfälzer Weinkönigin, wird an Ostern in Rödersheim-Gronau erwartet Linzmeier-Mehn

Ostereier-Schießen in Edenkoben

Die Schützengesellschaft "Sankt Hubertus" in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) veranstaltet von Samstag bis Ostermontag das traditionelle Ostereier-Schießen.

Frühlingsfest im Landau Zoo

Im Zoo in Landau erwartet die Besucher der Zooschule an Ostermontag eine Eierausstellung mit großen, kleinen und unterschiedlich farbigen Eiern. Außerdem veranstaltet der Zoo ein dazu passendes Quiz mit dem Thema "welcher Vogel legt welches Ei". Über die Artgenossen des Osterhasen wird ebenso Wissenswertes vermittelt, zum Beispiel was Feldkaninchen und Feldhasen unterscheidet.

Die Zooschule im Landauer Zoo SWR

Ostern to go

Wer am Ostermontag aktiv sein möchte, der kann beim "Ostern to go" der evangelischen Freikirche in Landau eine eineinhalbstündige Geocaching Tour unternehmen, bei der die Teilnehmenden gleichzeitig etwas über die Ostergeschichte erfahren.

Von 14 bis 18 Uhr erhalten die Teilnehmer auf dem unteren Stadtplatz beim Isarturm die ersten Koordinaten. Am entsprechenden Ort ist dann eine kleine Box versteckt, in welcher wiederum die nächsten Koordinaten und eine kleine Aufgabe zu finden sind. Alles was man für die Tour benötigt, sind laut Veranstalter ein Smartphone oder ein GPS-Gerät. Außerdem gibt die Band "Pieces of Peace" um 16 Uhr ein Open-Air-Konzert.

Ob aktiv, traditionell oder mit Kinderprogramm: An Ostern ist in der Pfalz für jeden was geboten imago images Paul von Stroheim

Eiertradition in Weisenheim

Ebenfalls am Ostermontag findet ab 11 Uhr das alljährliche Ostereiergecksen in Weisenheim am Sand statt. Der Brauch wird vom Gesangsverein "Liedertafel" organisiert. Der Überlieferung nach erfanden ihn Bauern in den 1950er Jahren, um den Eierverkauf um die Osterzeit anzukurbeln.

Das Ganze läuft folgendermaßen ab: Mit einem lauten Ruf - nämlich "Ganzes" - wird ein Gegner gesucht. Ist dieser gefunden, werden zuerst die spitzen Enden der beiden Eier aneinandergestoßen, bis bei einem Ei die Schale zerbricht. Danach erfolgt der Schlag auf die stumpfen Enden. Sind bei einem "Geckser" beide Enden zerbrochen, verliert er sein Ei an den Gegner.

Zuerst "Spitz auf Spitz", dann "A... auf A..." - so ist die Regel beim Eiergecksen in Weisenheim dpa Bildfunk Picture Alliance/dpa | Sina Schuldt

Ostereiersuche an besonderen Orten

Wer lieber bei der traditionellen Ostereiersuche bleiben will, kann sich im Holiday Park oder im Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim auf die Suche begeben. Während sich die Besucher des Wildparks an Ostersonntag und Ostermontag auf die Suche begeben können, schaut der Osterhase im Holiday Park bereits an Karsamstag vorbei und kommt nochmal an Ostersonntag und -montag, um dort viele bunte Schokoladeneier zu verstecken.