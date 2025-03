per Mail teilen

Michail Gorbatschow, Margaret Thatcher, Papst Johannes Paul II. und Helmut Kohl haben eines gemeinsam: Sie haben sich mit ihrer Unterschrift im Goldenen Buch des Speyerer Doms verewigt. Jetzt ist es voll - nach 50 Jahren. Wir haben einen Blick hineingeworfen..

Das Goldene Buch des Speyerer Doms ist ein Zeugnis der Zeitgeschichte. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Religion und Gesellschaft haben sich in den vergangenen 50 Jahren darin verewigt - Päpste, Präsidenten, First Ladies oder Astronauten. Nun ist das Buch voll und wird ins Bistumsarchiv überführt, während ein neues Buch seinen Platz einnimmt.

Nach 50 Jahren voll: Das Goldene Buch des Speyerer Doms. SWR

Bei meinem Besuch im Archiv des Bistums Speyer darf ich das Goldene Buch aus nächster Nähe betrachten. Der Einband wirkt edel und zeitlos, mit seinem weinroten Ledereinband mit einer Goldprägung der stilisierten Ostansicht des Doms. Das Buch liegt schwer in der Hand, und seine Seiten sind von sorgfältiger Handwerkskunst geprägt. Jede Eintragung erzählt eine Geschichte von Begegnungen auf höchster Ebene und von Momenten der Geschichte, die hier festgehalten wurden.

Thomas Fandel, der Archivdirektor, präsentiert mir das Buch mit spürbarem Respekt für seine Bedeutung. Vorsichtig entnimmt er es aus der maßgefertigten Kassette, in der es sicher verwahrt wird.

Einträge bedeutender Persönlichkeiten

Die Einträge des Buches enthalten nicht nur die handschriftlichen Widmungen der prominenten Gäste, sondern auch kunstvolle Illustrationen. Helmut Schollenberger ist der Künstler. Er war mehr als 40 Jahre lang für die Illustrationen verantwortlich. Mit Bleistift skizzierte er zunächst Wappen, Gebäude oder Szenen der Besuche und malte sie anschließend in feiner Aquarelltechnik aus. Seine Arbeit verleiht dem Buch eine einzigartige ästhetische Qualität.

Einige der bedeutendsten Einträge stammen aus Zeiten, in denen Helmut Kohl als deutscher Bundeskanzler (von 1982 bis 1998) regelmäßig Staatsgäste nach Speyer brachte. Michail Gorbatschow verewigte sich als letzter Präsident der Sowjetunion am 10. November 1990 in Speyer im Buch. Begleitet wurde er von Bundeskanzler Helmut Kohl und dessen Frau Hannelore.

Sein Eintrag wurde mit den Symbolen der Sowjetunion und Russlands illustriert. Boris Jelzin, der erste Präsident des neuen Russlands, setzte auch seine Unterschrift ins Goldene Buch. Sein Besuch in Speyer unterstrich die enge politische Verbindung Deutschlands mit Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion.

Michael Gorbatschow bei seinem Besuch in Speyer mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU). IMAGO UnitedxArchivesxSvenxSimon

US-Präsident George Bush Senior hinterließ gemeinsam mit seiner Frau Barbara seine Unterschrift. Ihr Besuch ist mit einer kunstvollen Illustration des US-Präsidentensiegels und Wappen versehen.

Neben Staatsoberhäuptern haben sich auch Päpste wie Johannes Paul II. und sein späterer Nachfolger Kardinal Joseph Ratzinger verewigt. Auch der deutsche Astronaut Ulf Merbold gehört zu den prominenten Persönlichkeiten im Buch. Er schrieb kurz: Ulf Merbold: "Alles Gute für die nächsten 960 Jahre" - im Hinblick auf das Alter des Speyerer Doms.

"Meine Amtszeit als Bundespräsident habe ich hier beendet - im Herzen des christlichen Europa. Ich bin unendlich dankbar", schrieb Roman Herzog am 1. Juli 1999 ins Goldene Buch.

Auch Astronaut Ulf Merbold hat sich im Goldenen Buch des Speyerer Doms verewigt SWR

Das Goldene Buch in Speyer. SWR

Vom Speyerer Dom ins Archiv

Das Goldene Buch ist nun vollgeschrieben und wurde ins Archiv des Bistums Speyer überführt. Zuvor wurde es an einem "sehr sicheren Ort" im Dom aufbewahrt. Jetzt befindet es sich in einem klimatisierten Raum, geschützt in einem säurefreien Karton, um seine Erhaltung langfristig zu sichern.

Laut Archivdirektor Thomas Fandel können Interessierte das Buch künftig nach Voranmeldung unter Aufsicht einsehen. Zudem ist eine Digitalisierung des Werks geplant, um die Einträge auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

US-Präsident George Bush - auch er trug sich ins Goldene Buch ein SWR

Ein neues Goldenes Buch wurde bereits vorbereitet und wartet darauf, von der nächsten bedeutenden Persönlichkeit signiert zu werden.