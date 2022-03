Schrottreifen Lkw aus dem Verkehr gezogen

per Mail teilen

Die Polizei hat bei Dannstadt-Schauernheim einen Lkw wegen gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen. Der Lkw mit Anhänger war am Mittwochmorgen auf einem Rastplatz an der A61 von einer Streife kontrolliert worden. An dem Fahrzeug waren das Fahrgestell sowie Bremsscheiben gebrochen. Die Deichsel zum Anhänger war verbogen und der Fahrer hatte viel zu wenige der vorgeschriebenen Pausen eingelegt. Möglicherweise sei auch der Fahrtenschreiber manipuliert worden. Dem Fahrer und der Spedition drohen hohe Geldstrafen.