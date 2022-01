In Dannstadt-Schauernheim ist ein 73-Jähriger am Mittwoch Opfer von Online-Betrügern geworden. Der Mann hatte versucht, sich in sein Online-Banking einzuloggen. Dabei erschien eine Fehlermeldung und eine Telefonnummer zu einem Hilfsdienst. Während des Telefonats gab der Mann die Daten seines Personalausweises, sämtliche Bankinformationen sowie Sicherungscodes für Überweisungen an. Später stellte er fest, dass von seinem Konto 1500 Euro abgebucht worden waren. Die Polizei warnt dringend davor, Bankdaten telefonisch weiterzugeben.