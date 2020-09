Der Daimler-Konzern präsentiert heute in Wörth in der Südpfalz neue Fahrzeuge. Darunter ist auch eine neue Version des Fernverkehr-LKW Actros. Die Veranstaltung findet im LKW-Werk in Wörth statt, weil die IAA Nutzfahrzeugmesse in Hannover aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden war. In Wörth steht das größte LKW-Werk der Welt. Dort produzieren etwa 10.000 Mitarbeiter 470 LKW pro Tag.