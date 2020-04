per Mail teilen

Daimler hat der rheinland-pfälzischen Landesregierung am Donnerstagmittag in Wörth 2.500 Gesichtschilde für medizinisches Personal übergeben.

Das Unternehmen hat die Schilde zum Schutz vor dem Corona-Virus an den Standorten Stuttgart und Wörth mit 3D-Drucker-Technik hergestellt.

Insgesamt zwölf 3D-Drucker stellen im Wörther Werk normalerweise Lkw-Teile für Prototypen her, die noch in der Entwicklung sind. Seit der Betriebspause wegen der Corona-Pandemie drucken sie aber rund um die Uhr Trägerelemente für Gesichtsschilde aus.

Der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing und der Daimler Standortverantwortliche in Wörth Dr. Matthias Jurytko. SWR

Eine Gruppe von Daimler-Beschäftigten und Auszubildenden kümmert sich um den Ausdruck und den anschließenden Zusammenbau. Die Schilde werden zusätzlich zu einem Mundschutz verwendet. Nach Aussage des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing werden sie dringend von medizinischem Personal, etwa in Zahnarztpraxen, benötigt.