Lkw-Werk von Daimler in Wörth geht wieder in Betrieb

Mitarbeiter seit 23.März in Kurzarbeit

Das Daimler-Lkw-Werk in Wörth (Kreis Germersheim) nimmt am Montag den Betrieb wieder auf. Dabei will der Konzern schrittweise vorgehen.