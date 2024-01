Endgültiges Aus für Dämmermarathon in Ludwigshafen und Mannheim?

Der Dämmermarathon in Mannheim und Ludwigshafen fällt 2024 aus. Die Kosten seien explodiert, sagte der Veranstalter dem SWR. Er befürchtet sogar, dass der Marathon nie wieder stattfinden wird.

Auf Internetseiten vieler Sportmagazine wird der Dämmermarathon noch angekündigt: Start ist am 11. Mai 2024 um 17 Uhr am Mannheimer Rosengarten, so ist dort zu lesen. Doch Organisator Christian Herbert sagte dem SWR: "Der Dämmermarathon 2024 findet nicht statt. Denn die Kosten sind explodiert."

2022 wurde bereits Streckenteil in Ludwigshafen gestrichen

Schon im vergangenen Jahr war der Dämmermarathon abgesagt worden. Man wolle die vielen tausend Besucher der Bundesgartenschau in Mannheim nicht behindern, hieß es damals. 2022 hatte das Sportevent erstmals nur in Mannheim stattgefunden. Der Ludwigshafener Teil der Strecke war gestrichen worden - wegen zu hoher Kosten für Straßenabsperrungen.

Explodierte Kosten sind jetzt dafür verantwortlich, dass der Marathon auch 2024 ausfallen muss. "Alles ist unheimlich teuer geworden", sagt der Geschäftsführer der Agentur M3, Christian Herbert. "Und dieser Trend ist nicht umkehrbar. Ich sehe schwarz für die Zukunft des Dämmermarathons."

Die Kosten sind explodiert. Alles ist unheimlich teuer geworden. Ich sehe schwarz für die Zukunft des Dämmermarathons.

Miete für Klo-Häuschen stieg von 35 auf 115 Euro

Als Beispiele nennt Herbert die Miete für Gebäude, Zelte und Tribünen. "Für ein Klo-Häuschen, das früher 35 Euro gekostet hat, sollen wir jetzt 115 Euro Miete zahlen! Das ist nicht finanzierbar", sagt Christian Herbert.

Auch die Kosten für das Absichern der Straßen seien explodiert. Dazu kommt, dass es immer schwerer werde, Sponsoren für die Marathonveranstaltung zu finden, sowie genug freiwillige Helfer.

Nacht-Marathon gibt es jetzt nur noch in Rostock

Der Dämmermarathon durch Ludwigshafen und Mannheim wurde seit 2005 jährlich gelaufen mit jeweils rund 10.000 Teilnehmern. 2020, 2021 und 2023 fiel er aus. Start war stets samstags um 17 Uhr. In Deutschland gibt es nur in Rostock einen vergleichbaren Nacht-Marathon. Der findet wie geplant am 3. August 2024 an der Ostsee statt.