In Frankenthal ist der Dachstuhl eines Hauses im Stadtteil Mörsch abgebrannt. Laut Polizei entstand das Feuer am Samstagmittag bei Reparaturarbeiten an einem Balkon des Hauses. Der Verursacher wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, als er versuchte, das Feuer zu löschen. Den Sachschaden schätzt Polizei auf rund 50.000 Euro.