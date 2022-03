Bahnstrecke wegen Dachsbauten weiter gesperrt

Die Sanierung der durch Dachsbauten unterhöhlten Bahnstrecke zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim dauert weiter an. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist durch den starken Regen der Schaden größer als bisher angenommen.

Um den Bahndamm dauerhaft zu stabilisieren, werde zurzeit ein spezielles Verfahren eingesetzt. Dabei wird mit einer Fräse Zement in den Untergrund der Strecke vermischt. Dadurch hätten es die Dachse künftig schwerer, wieder Löcher unter den Gleisen zu graben. An mehreren Streckenabschnitten seien zudem Lebendfallen aufgestellt worden, um die Dachse einzufangen. Die Fallen seien mit Elektrozäunen gesichert und mit Warnmeldern versehen. Sobald ein Dachs gefangen sei, würden so die Jäger alarmiert. Zwischen Erpolzheim und Freinsheim hatten Dachse Löcher in den Bahndamm gegraben, die im Juli bei Starkregen voller Wasser gelaufen waren. Seitdem ist die Bahnstrecke gesperrt, sie soll voraussichtlich Ende Mai wieder in Betrieb gehen.