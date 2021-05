Eigentlich soll es der schönste Tag im Leben werden - die Hochzeit. Das wird den meisten Paaren aber seit einem Jahr gründlich verhagelt. Ein Virus ist dazwischen gegrätscht und man kann seine Hochzeitsplanungen in den Reißwolf stecken. Wir sprechen mit einer professionellen Hochzeitsmanagerin, der seit März vergangenen Jahres fast alle Hochzeiten geplatzt sind. Was sie im vergangenen Jahr alles so erlebt hat, das erzählt sie in diesem Podcast. So manche ihrer Kunden mussten ihre Hochzeit nicht nur einmal absagen.

Kontakt zum Podcast-Team : meinestadt@swr.de