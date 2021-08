Ein junger Autofahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Ludwigshafener Innenstadt geliefert, die in einem Crash endete. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war er am Sonntagvormittag auf der B9 bei Ludwigshafen einer Streife aufgefallen. Als diese ihn kontrollieren wollte, sei er über die A650 nach Ludwigshafen geflüchtet. Im Stadtgebiet habe er schließlich die Kontrolle über den Audi-SUV verloren, der eigentlich seinem Vater gehört. Das Auto prallte gegen zwei Bäume. Der junge Mann kam verletzt in ein Krankenhaus. Er war betrunken und hatte seinen Führerschein bereits einige Monate zuvor eingebüßt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.