Mit einer Inzidenz von 227 hat sich die Stadt Ludwigshafen in puncto Corona-Neuansteckungen am Mittwoch an die Spitze im Land gesetzt. Die Verwaltung reagiert: Erste Maßnahmen sollen bereits am Donnerstag in Kraft treten.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wurde in der virtuellen Pressekonferenz am Mittwoch sehr deutlich: "So schlimm war die Situation noch nie in Ludwigshafen. Wir haben keine Zeit mehr." Schon jetzt würden aus Ludwigshafener Krankenhäuser Patienten in andere Regionen verlegt, weil die Intensivbetten für Corona-Patienten benötigt würden. Sie glaube nicht, dass die Zahlen in den kommenden Tagen sinken, so Steinruck weiter. Sie sieht dringenden Handlungsbedarf.

Neue Allgemeinverfügung ab Donnerstag

Blumenläden, Gärtnereien, Baumärkte, Buchhandel – diese Geschäfte sollen alle wieder schließen. Die Friseure dürfen weiter schneiden, allerdings soll der Besuch im Salon nur noch mit negativem Corona-Test möglich sein, gleiches gilt für den Besuch einer Fahrschule. Eine Wiedereinführung der Maskenpflicht für die Innenstadt steht bislang nicht zur Debatte. Allerdings muss im Auto der Beifahrer eine Maske tragen, falls er nicht zum selben Haushalt gehört wie der Rest im Auto.Sport ist nur im Freien und nur alleine möglich beziehungsweise mit dem eigenen Haushalt.

Ab Montag machen Kitas und Schulen dicht

Außerdem sieht die neue Allgemeinverfügung vor, dass an den weiterführenden und den Berufsbildenden Schulen ab Montag nur noch Fernunterricht stattfindet. An den Grund- und Förderschulen bleiben die Schülerinnen und Schüler wie bisher im Wechselunterricht. Die Kindertagesstätten werden geschlossen, es wird ausschließliche eine Notbetreuung angeboten.

"Es geht um Leben und Tod.“, so Steinruck: „Ich appelliere an alle hier in unserer Stadt: Halten Sie sich an die Regeln! Jeder ist verantwortlich: für sich selbst und seine Mitmenschen."

Die Allgemeinverfügung und die dazugehörige Begründung sind auf der städtischen Homepage zu finden.