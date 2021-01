Die nächtliche Ausgangssperre und die Maskenpflicht in der Fußgängerzone in Worms könnten Ende der Woche verlängert werden. Wie die Stadt mitteilte, werde darüber mit dem Landesgesundheitsministerium beraten, um die Verbreitung des Coronavirus in der Stadt weiter einzuschränken. Sollte das Ministerium einverstanden sein, würden die Maßnahmen bis zum 14. Februar verlängert werden. Im Moment sei es für den Krisenstab der Stadt wichtiger denn je das Infektionsgeschehen gut im Blick zu haben, damit bei einem erneuten Anstieg der Zahlen schnell reagiert werden könne. Damit sich die Menschen in Worms besser an die Corona-Regeln halten, will die Stadt noch besser darüber informieren.