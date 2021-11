Bundeswehr hilft: Germersheim mit Inzidenz von 562

Der Kreis Germersheim hat seit fast zwei Wochen die höchsten Inzidenzen im Land. Wie sieht es in den Schulen aus, wie in der Gastronomie und was sagen Bewohner und Politiker?

Das Gesundheitsamt des Landkreises Germersheim in der gleichnamigen Stadt SWR

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Germersheim bei 562,7. Die Kreisverwaltung weist auf Anfrage des SWR ausdrücklich daraufhin, dass sie nur die Zahl derer kenne, die positiv getestet worden sind. Heißt: Sie geht davon aus, dass die Dunkelziffer wesentlich höher liegt.

Kreisverwaltung bittet um Hilfe

Wegen der hohen Zahlen wird die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben von Bürgeranfragen überrannt. Hinzu kommt: Die Infizierten müssten intensiv telefonisch betreut werden. Die meiste Zeit nehme aber derzeit die Nachverfolgung der Kontaktpersonen in Anspruch. Hier kommt nun die Bundeswehr ins Spiel: Die Kreisverwaltung hat um Amtshilfe gebeten: Sieben Soldaten unterstützen das Gesundheitsamt ab Montag dabei und versuchen herauszufinden, mit wem Infizierte Kontakt hatten.

Corona trifft Schulen mit voller Wucht

An der Richard-von-Weizsäcker-Realschule Plus in Germersheim wurden im November 22 positive Corona-Fälle gemeldet.

Die Richard-von-Weizsäcker- Realschule Plus in Germersheim. SWR

Am Europa-Gymnasium in Wörth ist die Situation ebenfalls sehr angespannt, sagt Schulelternsprecher Steffen Weiß. Corona-Fälle gebe es in allen Jahrgangsstufen. Auch Lehrer fielen krankheitsbedingt aus und so käme es derzeit zu vielen ausgefallenen Unterrichtsstunden. Gut findet es Weiß, dass durch das Rutschen in Warnstufe 2 nun wieder Maskenpflicht im Unterricht gilt und Schülerinnen und Schüler sich zweimal testen müssen. Unter den Eltern gebe es keine einheitliche Stimmung: Die einen wünschten sich Fernunterricht für ihre Kinder, um sie vor dem Corona-Virus zu schützen, die anderen möchten, dass die Schule unbedingt offen bleibt.

Gastronomen wütend auf die Politik

In der Innenstadt von Germersheim liegt das Eiscafé von Alexandra Cuzzeri und ihrem Mann. Normalerweise würden sie jetzt Waffeln, Kuchen und Crèpes verkaufen, aber das lohne sich nicht. Seit Anfang November haben die beiden nach eigenen Angaben ihre Eisdiele geschlossen – bis auf weiteres. "Wir hatten tagsüber nur zwei oder drei Gäste. Es gibt viele Ungeimpfte in Germersheim, die aber dürfen ja nicht mehr zu uns hinein", erklärt Cuzzeri. Sauer auf die Ungeimpften sei sie nicht, sondern auf die Politik.

Germersheimer Bürgermeister: Kaum Infizierte in Stadtverwaltung

Markus Schaile (CDU), Bürgermeister der Stadt Germersheim, ist erleichtert, dass es in der Stadtverwaltung trotz der hohen Infektionszahlen in Germershein nur zwei Corona-Fälle gibt. Zwei weitere Mitarbeiter seien in Quarantäne. Schaile hofft darauf, dass nun deutlich mehr Menschen einen Impfbus aufsuchen oder sich ab Mitwoch im Impfzentrum in Wörth impfen lassen.

Schaile kritisiert kostenlose Schnelltests

In seiner Stadt sei die Quote der Ungeimpften hoch, so Schaile. Was dem Bürgermeister Sorgen bereitet: Seit es wieder kostenlose Schnelltests gebe, höre er immer häufiger "Ach, ich lasse mich doch nicht impfen."

Wie will der Kreis die Zahlen in den Griff bekommen?

Auch die Kreisverwaltung Germersheim setzt ihre ganze Hoffnung auf die Impfung: Durch die Öffnung des Wörther Impfzentrums am Mittwoch werde das Angebot enorm steigen. Außerdem habe man den Schulen schon vor einiger Zeit empfohlen, die Maskenpflicht wieder einzuführen und die Hygienemaßnahmen zu verstärken.

Südpfalz mit den höchsten Corona-Inzidenzen in Rheinland-Pfalz

Neben Germersheim sind auch in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt. In Landau lag die Indizenz am Montag bei 524,8 und im Kreis Südliche Weinstraße bei 477,5.