In Speyer ist am Mittwoch der Wechselunterricht gestartet. Die Stadt hat mittlerweile einen 7-Tage-Inzidenzwert von 265, die Schulen sollen aber offen bleiben. Ab Klasse 8 werden die Klassen deshalb halbiert und haben teilweise zuhause Unterricht.

Für alle weiterführenden Schulen in Speyer heißt es in den kommenden Wochen: Ein paar Tage in der Schule, ein paar Tage im Home-Schooling.

Fiona Zimmermann, Schülersprecherin der Integrierten Gesamtschule Georg Friedrich-Kolb (IGS) in Speyer, findet es richtig, zu versuchen, die Schule so lange wie möglich offen zu halten. Von den 900 Schüler*innen sind am Mittwoch erst einmal 200 zuhause geblieben.

"Alleine bekommen die jüngeren Klassen das nicht hin, und zuhause können auch nicht immer die Eltern helfen. Dann würde ihnen Stoff fehlen." Fiona Zimmermann, Klasse Zwölf

Wie das Wechselmodell funktionieren kann

Die Schule hat alle Schüler*innen, die keinen hatten, mit nagelneuen Laptops ausgerüstet. Auf dem Lehrerpult stehe jeweils ebenfalls ein Laptop mit Kamerablick zur Tafel. So könne der Unterricht verfolgt werden, erklärt Schülersprecherin Constanze Möller.

Die Lehrer*innen würden gut darauf achten, nahe am Laptop zu sprechen. Auch mit dem WLAN der Schule klappe die Verbindung bisher überraschend gut. Nur die Selbstorganisation, zum Beispiel alle Unterlagen bereit zu halten, sei manchmal herausfordernd, so Fiona Zimmermann.

Integrierte Gesamtschule Georg Friedrich-Kolb in Speyer SWR

IGS Schulleitung: "So wird niemand abgehängt."

Schulleiter Rüdiger Nauert steht hinter dem Wechselmodell, das die Speyrer Schulleitungen letzte Woche beschlossen haben. Es betreffe ohnehin nur die Klassenstufen 8, 9, 11 und 12 - die sind jetzt nur zur Hälfte besetzt. Die 13. Klasse bleibt wegen der Abiturvorbereitung geschlossen beim Präsenzunterricht. Das Modell sei besser, findet Nauert, als die Schulen ganz dichtzumachen wie im Frühjahr. So werde niemand schulisch abgehängt.