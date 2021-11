Das ändert sich jetzt für Ungeimpfte in Vorder- und Südpfalz

In den Kreisen und Städten der Vorder- und Südpfalz gilt seit Montag die Corona-Warnstufe 2. Damit treten vor allem für Ungeimpfte strengere Regeln in Kraft.

Ausschlaggebend für die höhere Warnstufe ist neben der hohen Sieben-Tage-Inzidenz auch die Zahl der Intensivbetten im Land, die mit mit Covid-19-Patienten belegt sind. Deshalb gilt ab Montag in der Vorder-und Südpfalz die Warnstufe 2. Das bedeutet, dass beispielsweise in Ludwigshafen oder in Landau in der Gastronomie nur noch auf Abstand und Maske verzichtet werden kann, wenn nicht mehr als zehn nicht-geimpfte Personen im Raum sind.

Überschreiten zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen ihre Schwellenwerte, tritt die Corona-Warnstufe 2 in Kraft. 27. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz

Neue Regeln ab Mittwoch

Zudem dürfen nicht mehr als zehn Ungeimpfte am außerschulischen Musik-oder Kunstunterricht in Musikschulen oder an der Volkshochschule teilnehmen.

Am Montag meldete das Land wieder hohe Inzidenzen für die Pfalz: Der Kreis Germersheim hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 562,7 die meisten Neuinfektionen in ganz Rheinland-Pfalz, gefolgt von der Stadt Landau mit 524,8. Auch Neustadt an der Weinstraße hat mit 373,3 hohe Inzidenzen.

Die neuen Regeln nach Corona-Warnstufe 2 werden voraussichtlich aber nur bis Mittwoch gelten. Die Landesregierung hat angekündigt, den Warnstufenplan dann zu verschärfen. Ab Mittwoch gilt landesweit 2G.