Der kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen hat im vergangenen Jahr rund 8.000 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Das hat Ordnungsdezernent Schwarz in der heutigen Stadtratssitzung bekannt gegeben. Seit 1. Januar seien weitere 950 Verstöße gegen die Maskenpflicht und die Ausgangssperre hinzugekommen. Derzeit seien über 3.000 Bußgeldverfahren in der Bearbeitung. Die seit heute geltende verschärfte Maskenpflicht wird laut Schwarz in dieser Woche zunächst nur mit einer Verwarnung geahndet. Man wolle allen Bürgern genügend Zeit geben, sich mit medizinischen oder FFP-2-Masken zu besorgen.