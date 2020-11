Das Coronavirus verunsichert auch viele Unternehmen in der Region. Das teilte die IHK Pfalz auf SWR-Anfrage mit. Die meisten Firmen hätten anstehende Geschäftsreisen nach China vorerst verschoben. Die Mitarbeiter in chinesischen Niederlassungen würden verstärkt von zu Hause aus arbeiten. Ähnlich äußerte sich auch der Chemiekonzern BASF. Das Unternehmen beobachte die Situation. Vereinzelt gebe es in China derzeit Rohstoffengpässe oder Lieferunterbrechungen. Alles in allem wirkt sich das Virus und seine Folgen nach BASF-Angaben auf die Produktion bislang aber nur in begrenztem Maße aus.