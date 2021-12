Hotels und Gaststätten in der Pfalz leiden unter Corona-Regeln

Der Weihnachtstourismus in der Pfalz bricht unter den aktuellen Corona-Vorgaben weiter ein. Gastronomen und Hoteliers klagen über Umsatzrückgänge von rund 70 Prozent.

Das Hotel Darstein an der Blauen Adria bei Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) Hotel Darstein Altrip

Frank Darstein, Hotelinhaber in Altrip und Vorsitzender im Kreisverband Rhein des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), berichtet, dass er und seine Kollegen seit Einführung der 2G-plus-Regel eine Absage nach der anderen hätten.

"Meine Kollegen sind mittlerweile verzweifelt, weil wir haben alle damit gerechnet, dass das Dezembergeschäft dieses Jahr eines unserer besten wird."

Denn zunächst habe sich ein großer Nachholbedarf bei den Gästen abgezeichnet. Die Anfragen hätten gar nicht alle abgedeckt werden können. Und auch auf viele Weihnachtsfeiern habe man gehofft, weil die Betriebe etwas für ihre Beschäftigten tun wollten, denn Corona habe ja alle gezeichnet. Doch die neuen Regeln hätten das innerhalb einer Woche zunichte gemacht.

80 Prozent der Reservierungen wurden storniert

Darstein selbst hatte Absagen erhalten, weil Hochzeitsgäste nicht oder nur einmal geimpft waren. Viele Betriebe hätten zudem ihre Weihnachtsfeiern storniert, weil ihnen das Ansteckungsrisiko zu groß gewesen sei. Und auch viele Hotelgäste seien von den Buchungen zurückgetreten. Bei seinen Kolleginnen und Kollegen in der Pfalz sehe es ähnlich aus. Alle seien traurig und enttäuscht.

In dieser Gaststätte gilt 2G Plus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Faktisch wieder einen Lockdown

Die Hoteliers und Gastronomen hätten alles für die Hygiene und Sicherheit ihrer Gäste getan und dafür auch zusätzlich viel Geld ausgegeben: Hygienekonzepte erstellt, die Gastronomie in den Außenbereich verlegt, Kontrollen eingeführt. Dennoch seien jetzt so strenge Regeln eingeführt worden, dass das faktisch wieder einem Lockdown gleichkomme.

DEHOGA: Etwa 70 Prozent Umsatzverlust durch Corona-Auflagen

Der Präsident des rheinland-pfälzischen DEHOGA-Verbands, Gereon Haumann, bestätigt die Erfahrungen seines Pfälzer Kollegen. Die 2G-Plus-Regel mit zusätzlichen Tests für zweifach Geimpfte oder Genesene habe nach einer aktuellen Umfrage des Landesverbandes bei 90 Prozent der Hotels und Gaststätten im Land zu einem Umsatzausfall von rund 70 Prozent geführt. Und das in der Weihnachtszeit, in der sonst die höchsten Umsätze erzielt würden.

Gaststätten-Terrasse dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

Gäste verärgert und verunsichert

Den Menschen, die sich haben impfen lassen, sei ja versprochen worden, dass ihnen damit der Weg in alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens offen stehe. Diese Gäste seien nun verärgert, dass sie sich zusätzlich noch testen lassen müssten, zumindest wenn sie nicht geboostert seien, so Haumann. Vor allem die Gastrobranche bekomme das zu spüren: Denn je kürzer die Verweildauer sei, etwa im Straßencafé oder im Bistro an der Ecke, desto geringer sei die Bereitschaft deshalb einen Test zu machen. Aber auch im Hotel- und Veranstaltungsbereich sei sehr vieles weggebrochen. Denn die Menschen seien allgemein sehr verunsichert, zumal in jedem Bundesland andere Regeln gelten.

Tourismus-Büros: Kaum noch Tagestouristen in der Pfalz

Die Tourismus-Büros in der Region berichten, dass Tagestouristen mittlerweile eine Seltenheit seien. Die Verunsicherung, überhaupt zu reisen sei groß und durch die fehlenden Weihnachtsmärkte in der Region fehlten wichtige Attraktionen. Auch hier wirke sich die 2G-Plus-Regel negativ aus.

DEHOGA: Testpflicht für Geimpfte muss weg

DEHOGA-Präsident Haumann hofft, dass die Landesregierung die Testpflicht für Geimpfte und Genesene wieder zurücknimmt. Oder zumindest, dass die Testpflicht nicht nur für Geboosterte wegfällt, sondern auch für zweifach Geimpfte, wenn die letzte Impfung nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt.