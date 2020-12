Die Corona-Pandemie hat auch die Metall-und Elektrobranche in der Pfalz erwischt: Der Verband klagt über ein Umsatzminus von 20 Prozent.

Nach Angaben des Verbands der Pfälzischen Metall- und Elektroindustrie seien die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Metall- und Elektroindustrie gravierender, als die der Finanzkrise im Jahr 2008. Das teilte ein Verbandssprecher auf SWR-Anfrage mit.

Auch die Metall-und Elektrobranche leidet am Virus dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Patrick Pleul

Umsatz um 20 Prozent gesunken

Der Umsatz der Metall- und Elektrobranche in der Pfalz sei seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Die Mitgliederbetriebe verzeichnen ein Umsatzminus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so der Sprecher. Auch die Zahl der Beschäftigten sei seit dem Frühjahr um zehn Prozent gesunken. Knapp 30 Prozent der Betriebe seien in Kurzarbeit.

Verband vertritt 100 Unternehmen in der Pfalz

Der Verband sitzt in Neustadt an der Weinstraße und vertritt die Interessen von 100 Unternehmen in der Pfalz mit etwa 50.000 Arbeitnehmern. Diese stellen neben Lkws und Autos auch Landmaschinen und Straßenbaufahrzeuge her. Laut Verband erzielen die pfälzischen Unternehmen pro Jahr einen Gesamtumsatz von über 20 Milliarden Euro.