Ein weiterer Bewohner des Azurit-Seniorenheims in Grünstadt ist nach einer Corona-Infektion gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim war er über 90 Jahre alt. Außerdem ist eine Person in Freiburg verstorben, die ihren Erstwohnsitz im Kreis Bad Dürkheim hatte. Damit sind aktuell im Kreisgebiet und der Stadt Neustadt 10 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen in der Vorder- und Südpfalz liegt im Vergleich zum Vortag im niedrigen einstelligen Bereich.